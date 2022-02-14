Matild Manukyan'ın dairelerinde görülmemiş sahtecilik: Sahte belgelerle 150 liraya kiraladı!

11 yıl önce yaşamını yitiren genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı'na gizli bir ihbarda bulundu. İhbarda, Çilingir'in Şişli'deki apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünü İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi.