Matild Manukyan'ın dairelerinde görülmemiş sahtecilik: Sahte belgelerle 150 liraya kiraladı!

11 yıl önce yaşamını yitiren genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı'na gizli bir ihbarda bulundu. İhbarda, Çilingir'in Şişli'deki apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünü İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi.
'İMZALAR BANA AİT DEĞİL'
Beyoğlu Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Şüphelilerin iddia edildiği gibi sahte kontrat hazırlayıp hazırlamadıklarının belirlenmesi için elektirik, su ve doğalgaz şirketlerinde inceleme yapıldı. Bu kapsamda elektrik aboneliği sırasında bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi. Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine de başvuruldu.
Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 yıldır hastanede yattığını, bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi.