14 Şubat Sevgililer Günü | İstanbul'da çiçekçiler geceden hazırlık yaptı

ÇİFTLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.