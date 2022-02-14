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    • Yaşam
    • 14.02.2022 08:55
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    • 14.02.2022 09:07
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    14 Şubat Sevgililer Günü | İstanbul'da çiçekçiler geceden hazırlık yaptı

    İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.

    DHA
    Hareketlilik geceden başladı

    İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı.

    Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.

    ÇİFTLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
    Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.

        MÜŞTERİLERİMİZE HAZIRLIK YAPIYORUZ
        Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "Yarına hazırlık 14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" dedi.

        YARIN DAHA ÇOK YOĞUN OLACAK
        Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Yarın daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" dedi.

        HEDİYEYİ GECEDEN ALIYORUM
        İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.
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            Haberler Yaşam 14 Şubat Sevgililer Günü | İstanbul'da çiçekçiler geceden hazırlık yaptı
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