Zürafa Sokak efsanesi bitti! Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın genelev arşivi çöpe gitti

Pandemi iki yıl önce Zürafa Sokak'ın ve kadınların kaderini değiştirdi. Genelevler kapatıldı, Zürafa Sokak da kimsesizlerin mekânı oldu. Evlerin camları kırıldı, eşyaları yağmalandı. Bir çok evrak, hatıralar ısınmak isteyen evsizlerin yakacağı oldu.
Beyoğlu Belediyesi atıl durumdaki Zürafa Sokak başta olmak üzere genelevlerin bulunduğu 3 sokağı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne dahil etti. Evlerin büyük çoğunluğunun sahibi olan Matild Manukyan'ın mirasçıları da bu girişime onay verdi. Evlerin tamirat ve tadilat masraflarını karşılayacaklarını, projede yer almak istediklerini söyledi.