Zürafa Sokak efsanesi bitti! Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın genelev arşivi çöpe gitti

ACININ TARİHİ EVRAKI

Zürafa Sokak genelevlerinden kalan eşyalar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince Çöp olarak toplanmaya başlandı. Bu eşyalar arasında, bir dönemin tanığı vesika defterleri, kadınlarla ilgili tutulan resmi kayıtlar da vardı. Bu evraklardan biri de Matild Manukyan'a ait 'Konaklama Yeri Kayıt Defteri' oldu. 1980'li yıllarda Manukyan için çalışan hayat kadınlarının isim listelerinin bulunduğu defterde ilginç bilgiler yer alıyor.