Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kan donduran cinayet! Tuğçe Semiz ve Emine Çöp kırmızı ışıkta beklerken 30 kurşun sıkılarak saldırıya uğradı

    Gece kulübünden çıkan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp, araçla kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı. 30 kurşun sıkılan kuzenler, kurtarılamadı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kırmızı ışıkta katliam

    Kocaeli Gebze'de önceki gece Tuğçe Semiz (22) ve kuzeni Emine Çöp (27), Alihan K. (26) adlı arkadaşları ile bir gece kulübünde eğlendi. Sabah saatlerinde ise Temiz ve kuzeni kendi aracı ile, Alihan K. da onların arkasından kendisine ait aracı ile çıktı. Her iki araç peş peşe kırmızı ışıkta beklerken arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Çöp ve Semiz, yaşamını yitirdi. Yaralı halde araçla kaçmaya çalışan K. 500 metre ileride bulunan TIR'a çarptı. Alihan K, hastaneye kaldırıldı. Gizemli olayı çözmeye çalışan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



    KABAD'AYI'!
    Artvin'de işitme engelli Ersin Karadeniz (36), köyünden mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı. Elindeki balta sayesinde ayıdan kurtuldu. Bacağında ağır yaraları olan Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.



    AYRILIK KABUSU
    İzmir'de Tuğçe D. (33), eşinden boşandı. Tanıştığı erkek arkadaşının Fransız asıllı bir kadınla evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ancak H.K. (40) bu durumu bir türlü kabul etmedi. Kadının kabusu olmaya başladı. Ölüm tehditleri alan D, "Kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Yardım edin" dedi. Yunus Emre KAVAK



        17 KURŞUN YAĞDIRMIŞ
        Bursa'da polis Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında erkek arkadaşı Yahya A. ile görünce aracın önünü kesti. Eşi ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip darbeden Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Ağır ile A. kanlar içinde kaldı. Olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılardan okul müdürü Yasemin Ağır can verdi. Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır, gözaltına alındı. Annesi Havva Ulutaş, kızının cenazesinde yıkıldı.



        SOBA FACİASI
        Gaziantep'te annesi Behiye Özkan (55) ve oğlu Yusuf Özçelik (9) ile yaşayan Selma Özkan (27), önceki gece saatlerinde evde sobayı yakarak uyudu. Bir gün sonra aileye ulaşamayan yakınlarının ihbarla eve gelen ekipler, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Özkan ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.



        BU MAHALLE ÜÇ İLİ GEÇTİ!
        İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde oturanların sayısı, 111 bin 798 kişiye ulaştı. 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'ı, 85 bin 42 kişilik Bayburt'u ve 83 bin 645 kişinin ikamet ettiği Tunceli'yi geride bıraktı. Ayrıca 758 ilçeyi de solladı! Mahalle muhtarı Seyhan Topaloğlu, "Bu yükseliş, çok katlı binalar sayesinde oldu. Sakin, düzenli ve güzel bir yaşam sürüyoruz. Nüfus artışının olumsuz bir yanını görmedim, sıkıntımız olmadı" ifadesini kullandı!



            AĞABEYE İNFAZ
            Kuryelik yapan genç, motosikletini satarak silah aldı. Ardından eve gitti. Ağabeyini başından vurarak katletti İstanbul Esenlerde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Battal Dede (26), motosikletini satarak silah aldı. Ardından eve giden genç, ağabeyi Mustafa Dede'yi (27) başından silahla vurarak öldürdü. Ağabey katili, o sırada evde bulunan annesine "ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, Battal Dede'nin gidebileceği adresleri takibe aldı. Takip sonucu Esenyurt'ta bulunan ablasına giderken Battal Dede yakalanarak gözaltına alındı.



            PİŞMANLIK TABLOSU
            Rusya'da ressam Anna Leporskaya'nın sergisi açıldı. Bu sırada, güvenlik görevlisinin canı sıkıldı! 800 bin dolarlık 'Üç Figür' isimli tabloya tükenmez kalemle göz çizdiği için işten atıldı! Skandal, tüm dünyayı şoka uğrattı! Suskunluğunu bozan 63 yaşındaki güvenlik görevlisi Alexander Vasiliev yaptığından dolayı pişman olduğunu açıkladı! "16-17 yaşlarındaki bir grup genç de tabloyla ilgili konuşuyordu. Birkaç kız bana, 'Burada çalışıyorsun, göz çizsene' dedi. Bana tablonun kendisine ait olduğunu söyledi. Bu kadar pahalı olduğunu bilseydim yapmazdım" ifadesini kullandı.



            KALBİ TEMİZ
            Bursa'da Fatih Şahin, 40 yıl boyunca kuru temizlemecilik yaptı. Bu zamana kadar müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin cebinde bulduğu 400 bin liranın tek kuruşuna dokunmadı. Hepsini sahibine ulaştırdı. "Kiminde 10 bin dolar, kiminde cumhuriyet altını çıktı. Bazıları teşekkür bile etmedi" ifadesini kullandı.



                ŞİFA YURDU
                Yurt dışında beyin kanaması geçiren öğretmen, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İzmir Tire'de yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Çamlıca, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevliydi. Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği projesi kapsamında 10 öğrencisiyle birlikte Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Kaldığı otel odasında beyin kanaması geçirdi. Doktorlar, tedavisinin Türkiye'de yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Oğlu Ali Çamlıca (26), "Devletimiz babam için ambulans uçak gönderdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi. Ceyhan TORLAK



                'PES'İTİF!
                Mustafa Kayasan, 2020'nin kasım ayında COVİD-19'a yakalandı. O günden beri tam 80 kez test yaptırdı. Hepsi de pozitif çıktı! Doktorları bile şoka uğrattı. İstanbul'da yaşayan Mustafa Kayasan, 3 yıl önce lösemiye yakalandı. Kemik iliği nakliyle hastalığı atlattı. Bağışıklığı düşük olduğu için pandemi döneminde sıkı tedbirler aldı. Ancak 2020'nin kasım ayında COVİD-19 testi pozitif çıktı. 14 aydır karantinada olan ve yaptırdığı 79 testi de pozitif çıkan Kayasan'ın durumu tıp dünyasını bile şaşırttı! Önceki gün yaptırdığı 80'inci testi de pozitif olan Kayasan, "Psikolojik olarak da bitmiş durumdayım. Beynim artık her gün bana 'Öleceksin' diyor. Temassız kart gibi oldum, sanal bir hayat yaşıyorum 14 aydır" açıklaması yaptı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise Kayasan'ın yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: Dünya literatüründe böyle çok vaka yok. Bu tip hastalarda büyük oranda bulaşıcılık beklenmiyor...



                BU AŞKIN EŞİ YOK
                Cemalettin Çoban, helikopter kazasından yaralı kurtuldu. Yatağa mahkum oldu. Eşinin ve oğlunun fedakarlığıyla hayata tutundu. Sevgililer Günü'nün en güzel haberi Giresun'dan geldi. Jandarma Üstçavuş Cemalettin Çoban, 2016'da helikopter kazası geçirdi. 36 gün boyunca, yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Maksude Çoban ise aşkın en güzel örneğini gösterdi. Kaza nedeniyle felç kalan eşinin üzerine titredi. 13 yıllık hayat arkadaşının her nefes alıp verişine şükrettiğini söyleyen genç kadın, "Dört yıl boyunca mamayla besledim. Birbirimize bir bakışımız, bir dokunuşumuz bize yetiyor. Hiçbir zaman isyan etmedim, sağ olsun yeter" dedi.



                    PUTİN BOMBASI
                    Putin'in Ukrayna'nın NATO'ya girmesi veya savaş çıkması durumunda nükleer bomba kullanacağı iması, bomba etkisi yarattı.
                    Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, dünyayı etkilemeye başladı. ABD ve Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "diyalog" çağrısı yaptı. Putin ile Fransa Lideri Macron arasında 6 saat süren zirvenin perde arkası da şaşırttı. Putin'in "Ukrayna NATO'ya katılırsa ve Kırım'ı yeniden almaya çalışırsa, Avrupa otomatik olarak savaşa girmiş olacak. Tabii NATO, Rusya'dan çok güçlü. Ama Rusya'nın da nükleer silahı güçlü. NATO toplu savunmayı onaylarsa, gözümüzü kırpmayız" dediği ortaya çıktı.



                    ŞAHİN UÇUYOR
                    Bilecik'in CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, 2.5 yılda zenginler kervanına katıldı. Göreve başladığında emekli maaşı hacizli olan Şahin 2021'de Pelitözü bölgesinde yaptığı imar planı değişikliğiyle yakınlarına aldırdığı arazilerin fiyatını 5-6 katına çıkardı. Ardından cebi iyice şişmeye başladı. Özel imar planı sonrası Bodrum Turgutreis'te 8 milyon TL değerinde ultra lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı. Bilecik'te ise kiracı olarak girdiği villayı da 2 ay önce satın aldı. Gazetecilere "Sahibi satılığa çıkardı. Ben de taşınma derdi olmasın diye kardeşime söyledim. Villayı bana kardeşim aldı" ifadesini kullandı.



                    HAYRET PİSİ!
                    Adana'da Melda Vatansever'in kedisinin meme kanseri olduğu belirlendi. Tümörden kurtulan Gümüş iyileşti...


                        6.8 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 6 milyon 858 bin lira devretti. 5 bilenler 43 bin 93'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 28'er lira 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                        444 BİN LİRA DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 444 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 513'er, 4+1 bilenler 458'er, 4 bilenler 51'er, 3+1 bilenler 18'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 7'şer, 1+1 bilenler 3'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                        CAMİYİ SOYDULAR
                        Hırsızların son hedefi Şanlıurfa Eyyübiye'deki Ulu Camii'ydi. Daha önce klimaların elektrik kablolarını çalan hırsızlar, önceki gün de klimaların motorlarını alıp gitti! Cami görevlisi "Yazıktır günahtır" diyerek isyan etti.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        3600 ek gösterge masası
                        Haberler Yaşam Kan donduran cinayet! Tuğçe Semiz ve Emine Çöp kırmızı ışıkta beklerken 30 kurşun sıkılarak saldırıya uğradı
                            SON DAKİKA