Kan donduran cinayet! Tuğçe Semiz ve Emine Çöp kırmızı ışıkta beklerken 30 kurşun sıkılarak saldırıya uğradı

Kocaeli Gebze'de önceki gece Tuğçe Semiz (22) ve kuzeni Emine Çöp (27), Alihan K. (26) adlı arkadaşları ile bir gece kulübünde eğlendi. Sabah saatlerinde ise Temiz ve kuzeni kendi aracı ile, Alihan K. da onların arkasından kendisine ait aracı ile çıktı. Her iki araç peş peşe kırmızı ışıkta beklerken arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Çöp ve Semiz, yaşamını yitirdi. Yaralı halde araçla kaçmaya çalışan K. 500 metre ileride bulunan TIR'a çarptı. Alihan K, hastaneye kaldırıldı. Gizemli olayı çözmeye çalışan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
KABAD'AYI'!
Artvin'de işitme engelli Ersin Karadeniz (36), köyünden mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı. Elindeki balta sayesinde ayıdan kurtuldu. Bacağında ağır yaraları olan Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
AYRILIK KABUSU
İzmir'de Tuğçe D. (33), eşinden boşandı. Tanıştığı erkek arkadaşının Fransız asıllı bir kadınla evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ancak H.K. (40) bu durumu bir türlü kabul etmedi. Kadının kabusu olmaya başladı. Ölüm tehditleri alan D, "Kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Yardım edin" dedi. Yunus Emre KAVAK