Kan donduran cinayet! Tuğçe Semiz ve Emine Çöp kırmızı ışıkta beklerken 30 kurşun sıkılarak saldırıya uğradı





'PES'İTİF!

Mustafa Kayasan, 2020'nin kasım ayında COVİD-19'a yakalandı. O günden beri tam 80 kez test yaptırdı. Hepsi de pozitif çıktı! Doktorları bile şoka uğrattı. İstanbul'da yaşayan Mustafa Kayasan, 3 yıl önce lösemiye yakalandı. Kemik iliği nakliyle hastalığı atlattı. Bağışıklığı düşük olduğu için pandemi döneminde sıkı tedbirler aldı. Ancak 2020'nin kasım ayında COVİD-19 testi pozitif çıktı. 14 aydır karantinada olan ve yaptırdığı 79 testi de pozitif çıkan Kayasan'ın durumu tıp dünyasını bile şaşırttı! Önceki gün yaptırdığı 80'inci testi de pozitif olan Kayasan, "Psikolojik olarak da bitmiş durumdayım. Beynim artık her gün bana 'Öleceksin' diyor. Temassız kart gibi oldum, sanal bir hayat yaşıyorum 14 aydır" açıklaması yaptı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise Kayasan'ın yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: Dünya literatüründe böyle çok vaka yok. Bu tip hastalarda büyük oranda bulaşıcılık beklenmiyor...