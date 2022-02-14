Bu haberi mutlaka okuyun! Tokattan İstanbul'a bir başarı hikayesi





HAKLARINI ÖDEYEMEM

Vali yardımcısı Mevlüt Özmen, anne babası ile babaannesini makamında ağırladı. Duygularını şöyle anlattı: Dedemin hayali bizlerin okuyup büyük adam olmamızdı. Biz de ona söz vermiştik. Ama mesleğe geçtiğimizi görmeye ömrü yetmedi. Bir gün annemi aradığımda araç bulamadıklarını için ilçeden köye yürüyerek gittiklerini söyledi. O an cümleler boğazıma dizildi. Babama doğum gününde araba hediye ettim. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ne yapsam onların haklarını ödeyemem.