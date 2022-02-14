Bu haberi mutlaka okuyun! Tokattan İstanbul'a bir başarı hikayesi

Her satırı ders olan haberin adresi Tokat'ın Reşadiye İlçesi'ydi. Esat Özmen, İstanbul Üniversitesi'nde bahçıvanlık yaparken okumanın önemini fark etti. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamayan oğlu Salih'e "Torunlarımı okut" nasihati verdi. 36 yıl önce de ilkokula giden torunlarıyla birlikte fotoğraf çektirerek "Okuyacaksınız, büyük adam olacaksınız. Bir de o zaman fotoğraf çektireceğiz" dedi. Seneler sonra da vefat etti. Belki istediği fotoğrafı çektiremedi ama oğlu ve torunları sözünü dinledi. Salih Özmen şoförlük yaptı, peynirleri sattı ve 5 evladını üniversiteye gönderdi. Özmen kardeşler de okullarını başarıyla bitirdi. Halil Özmen (50) öğretmen, Necmettin Özmen (47) özel bir üniversitede doçent, Mevlüt Özmen (44) Manisa'da Vali Yardımcısı, Erhan Özmen (44) Coğrafya Öğretmeni, Aslıhan Özmen (37) Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak ailelerine en büyük hediyeyi verdi.
HAKLARINI ÖDEYEMEM
Vali yardımcısı Mevlüt Özmen, anne babası ile babaannesini makamında ağırladı. Duygularını şöyle anlattı: Dedemin hayali bizlerin okuyup büyük adam olmamızdı. Biz de ona söz vermiştik. Ama mesleğe geçtiğimizi görmeye ömrü yetmedi. Bir gün annemi aradığımda araç bulamadıklarını için ilçeden köye yürüyerek gittiklerini söyledi. O an cümleler boğazıma dizildi. Babama doğum gününde araba hediye ettim. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ne yapsam onların haklarını ödeyemem.
Dede Esat Özmen hepsine "Büyük adam olun" öğürü verdi. Ancak her birinin meslek sahibi olduğu günleri göremedi.