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    • Yaşam
    • 14.02.2022 09:42
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    • 14.02.2022 09:50
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    Beylikdüzü'nde elektrikli scooter üretimi yapan iş yerinde yangın

    İstanbul Beylikdüzü'nde elektrikli scooter üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

    Elektrikli scooter üretimi yapan iş yerinde yangın

    Beylikdüzü'nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın 08.00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi sitesindeki 4 katlı iş yerinde çıktı. Elektrikli scooter üretiminin yapıldığı iş yerinin deposunda bulunan bataryalarda patlama meydana geldi. Ardından depo kısmında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplayan depoya giren ekipler yangının merkezine ulaşarak alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

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