Dünyanın en uzun erkeği Sultan Köse'den dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'ye çağrı: Gel Türkiye'yi birlikte tanıtalım

Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'ne bağlı Dede mezrasında yaşamını sürdüren 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27,5 santimetrelik elleri ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla 13 yılda 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, Karabük'te yaşayan ve 2 metre 15 santimetre uzunluğuyla 'Dünyanın un uzun kadını' olan Rumeysa Gelgi'ye çağrıda bulundu. Kösen, Gelgi'ye, yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi birlikte temsil etme teklifinde bulundu.
Kösen, Gelgi ile birlikte Türkiye için çok güzel işler başarabileceklerini belirterek, "Herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyordum, onu da başardım. Dünyayı da gezmek istiyordum, bu sayede 127 ülkeye gittim. Bu ülkelerde faaliyetlerde bulunup ülkemizi tanıttım.