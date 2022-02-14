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    • Yaşam
    • 14.02.2022 08:56
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    • 14.02.2022 08:56
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    Van'da göçmen kaçakçılarına darbe! 5 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... Van'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda yakalanan toplamda 5 kişi tutuklandı.

    Van’da göçmen kaçakçılarına darbe! 5 kişi tutuklandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; biri Afgan olmak üzere 9 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan ve 'Şok Ev' olarak tabir edilen 5 metruk yapı yıktırılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Yaşam Van'da göçmen kaçakçılarına darbe! 5 kişi tutuklandı
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