Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzman Çavuş evlendikten 1 ay sonra gazi oldu! Eşinin desteğiyle hayata tutundu

    Uzman Çavuş Serkan Güney, çocukluk aşkı Fatmanur’la evlendi. Bir ay sonra katıldığı operasyonda yaşanan patlama sonucu sağ ayağını ve sağ kolunu kaybetti. Önce vatan sonra da eşinin sevgisiyle iyileşti...

    Vatansever

    Amasya Taşova'da yaşayan Uzman Çavuş Serkan Güney ve eşi Fatmanur 6 yıl önce evlendi. Güney, bir ay sonra görev yeri olan Bitlis Tatvan'a gitti. Burada, teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sağ ayağını diz üstünden, sağ kolunu da dirseğinden kaybetti.

    Önce hayata, ardından eşine sarılarak iyileşti. Protez yardımıyla ilk adımlarını attı, eşinin yardımıyla yemek yedi. Patlamadan üç yıl sonra da oğulları Kılıçarslan dünyaya geldi.

    Eşinin desteğiyle engelleri aşan Güney, "O günlerde eşimin benden ayrılabileceğini düşündüm. Ancak o 'Seni kesinlikle bırakmam. Sağ ayağın, sol kolun olurum' dedi. Bu sözleri bana güç verdi. Önce vatan aşkı. Vatan olmazsa aşk yaşayamazsınız. Aşkı hissedemezsiniz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Oturma krizine ’yuvarlak’ çözüm!
    Haberler Yaşam Uzman Çavuş evlendikten 1 ay sonra gazi oldu! Eşinin desteğiyle hayata tutundu
        SON DAKİKA