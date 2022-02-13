Uzman Çavuş evlendikten 1 ay sonra gazi oldu! Eşinin desteğiyle hayata tutundu

Amasya Taşova'da yaşayan Uzman Çavuş Serkan Güney ve eşi Fatmanur 6 yıl önce evlendi. Güney, bir ay sonra görev yeri olan Bitlis Tatvan'a gitti. Burada, teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sağ ayağını diz üstünden, sağ kolunu da dirseğinden kaybetti.

Önce hayata, ardından eşine sarılarak iyileşti. Protez yardımıyla ilk adımlarını attı, eşinin yardımıyla yemek yedi. Patlamadan üç yıl sonra da oğulları Kılıçarslan dünyaya geldi.

Eşinin desteğiyle engelleri aşan Güney, "O günlerde eşimin benden ayrılabileceğini düşündüm. Ancak o 'Seni kesinlikle bırakmam. Sağ ayağın, sol kolun olurum' dedi. Bu sözleri bana güç verdi. Önce vatan aşkı. Vatan olmazsa aşk yaşayamazsınız. Aşkı hissedemezsiniz" dedi.