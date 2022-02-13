Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.02.2022 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 16:29
    ABONE OL

    Sultangazi'de düğün salonunu pavyon olarak kullananlardan şok saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralı

    İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü eğlence yapmaya devam eden bir grup, kendilerine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yumruklar ve sandalyelerle saldırdı. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Destek ekibin gelmesinin ardından polis ekipleri 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Gelen bilgilere göre düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal ettiğinde skandal saldırıyla karşılaştı.

    DHA
    İHA
    Sultangazi’de 5 polis ve 1 bekçi yaralandı

    Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı.

    Düğün salonunda çıkan olayda polislere saldırdılar

    POLİSE SANDALYE ATILAN ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerin sandalye atarak polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken söz konusu düğün salonunun kapısına mühür vurulduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

    "BİR POLİS KAFASINI TUTUYORDU"

    Çevre sakini Sultan Yorgun ise düğün salonunun sesinden rahatsız olduklarını, 00.00'dan sonra düğün salonunda eğlence devam edince her zaman kavga çıktığını öne sürerek "Saat 01.00 gibiydi, gürültüler başladı. Biz deprem oluyor sandık. Sandalyeler havada uçuşuyordu. Camdan dışarı çıktık, 5 polis vardı burada. İçeride kapılara vuruyordu. Polisler destek bekliyordu sanırım. Bir polis kolunu tutuyordu, bir polis kafasını tutuyordu. Dayak yemişlerdi herhalde. Polis bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

    Polisin destek çağırdığını kaydeden Yorgun, şöyle konuştu:

        "Bütün sokaklar polisle doldu. Düğün salonun içerisinde kalabalık vardı. Polislere saldıracaklardı herhalde. Polisler tek tek alıp kelepçelerken hala küfür ediyorlardı, pis konuşuyorlardı. Hatta polisin biri sakinleşsinler diye 3 el de ateş attı. Biz hemen camdan içeri girdik. Polise baya saldırdılar hakaret olsun, dövmek olsun. Polis 'Her akşam buraya geliyoruz' diyordu. Hakikaten her akşam da geliyorlardı. Bazen biz çağırıyorduk polisleri çünkü biz de buradayız. O havaya atılan silah polisten olmasaydı başka birinden olsaydı belki maganda kurşununa gidecektik. Çünkü merak ediyoruz, arabamız burada ve arabamız kanlar içerisinde şu an"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Didem Arslan Yılmaz’a şok! Cezası belli oldu
        Haberler Yaşam Sultangazi'de düğün salonunu pavyon olarak kullananlardan şok saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralı
            SON DAKİKA