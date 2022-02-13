Sultangazi'de düğün salonunu pavyon olarak kullananlardan şok saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralı

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı.
POLİSE SANDALYE ATILAN ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin sandalye atarak polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken söz konusu düğün salonunun kapısına mühür vurulduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
"BİR POLİS KAFASINI TUTUYORDU"
Çevre sakini Sultan Yorgun ise düğün salonunun sesinden rahatsız olduklarını, 00.00'dan sonra düğün salonunda eğlence devam edince her zaman kavga çıktığını öne sürerek "Saat 01.00 gibiydi, gürültüler başladı. Biz deprem oluyor sandık. Sandalyeler havada uçuşuyordu. Camdan dışarı çıktık, 5 polis vardı burada. İçeride kapılara vuruyordu. Polisler destek bekliyordu sanırım. Bir polis kolunu tutuyordu, bir polis kafasını tutuyordu. Dayak yemişlerdi herhalde. Polis bağırıyordu" ifadelerini kullandı.
Polisin destek çağırdığını kaydeden Yorgun, şöyle konuştu: