Sultangazi'de düğün salonunu pavyon olarak kullananlardan şok saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralı

"Bütün sokaklar polisle doldu. Düğün salonun içerisinde kalabalık vardı. Polislere saldıracaklardı herhalde. Polisler tek tek alıp kelepçelerken hala küfür ediyorlardı, pis konuşuyorlardı. Hatta polisin biri sakinleşsinler diye 3 el de ateş attı. Biz hemen camdan içeri girdik. Polise baya saldırdılar hakaret olsun, dövmek olsun. Polis 'Her akşam buraya geliyoruz' diyordu. Hakikaten her akşam da geliyorlardı. Bazen biz çağırıyorduk polisleri çünkü biz de buradayız. O havaya atılan silah polisten olmasaydı başka birinden olsaydı belki maganda kurşununa gidecektik. Çünkü merak ediyoruz, arabamız burada ve arabamız kanlar içerisinde şu an"