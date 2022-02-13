Sevgililer Günü komik, duygusal sözler, mesajlar resimli! 14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözler!

14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları sevgilisi olanları mutlu ederken, sevgilisi olmayan çoğu kişiyi de yaralıyor. Bu özel günde yalnızlığı dibine kadar hissedenler İnstagram'da, Twitter'da ya da Whatsapp'ta 14 Şubat Sevgililer Günü için komik ya da duygusal paylaşımlar yapmak istiyor. Bizler de 14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözleri haberimizde derledik. İşte Sevgililer Günü için resimli komik, duygusal sözler ve mesajlar...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SEVGİLİSİ OLMAYANLAR İÇİN SÖZLER
Karar verdim, 14 Şubat'ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.
14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart'a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.
14 Şubat'ta çalışabilecek günübirlikçi ''Sevgili'' aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis…
Aşkın körkütüklüğü, kadının kör, erkeğin kütük oluşundandır.
Sen sen ol, kapı önünde aşk yapma! Aşkın gözü kördür ama komşunun ki asla!
+Aşkm 14 şbtta ne naaplm? -Türkçe çalışalım.
Butun kizlar cicek olsun, ari olmazsam namerdim.
Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür
Öyle bir severim ki seni, görmemişin sevgilisi olmuş derler.
14 şubat'ta ne yapıyorduk? Şeker mi dağıtıyoduk? Kurban mı kesiyorduk? Konuya çok uzak kaldım.
Kizlar artik beyaz yatli prenslerini bekliyorlar.
Ruhum benim her gece gel bekliyorum seni o selvinin altinda mezarc mahmut.
Yaklaşan 14 şubat ile birlikte Türk erkeği için yılın en sıkıntılı dönemi başlamış oldu.
Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat'ı da var.