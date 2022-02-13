İstanbul'da cani koca eşinin boğazını kesti: Allah şifa versin, kendisini çok seviyor dua ediyorum

Olay, dün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel Ö., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.
Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö., daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.