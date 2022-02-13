SMA hastası minik Zeynep için ailesi gözyaşı döküyor

SMA hastası minik bebek, yoğun bakımda yaşam savaşı verdi, ailesi Türkiye'den yardım istedi... Eskişehir'de yaşayan Havva- Kerim Eksan çifti, 2012'de evlendi. En büyük hayalleri, anne baba olabilmekti. Bunun için tam 9 yıl boyunca mücadele etti. Seneler süren tüp bebek tedavisinin ardından bir mucize gerçekleşti. Çiftin 6 ay önce kızları Zeynep dünyaya geldi. Ancak küçük yavrunun daha 2 aylıkken SMA Tip1 hastası olduğu belirlendi.

TEDAVİYE BAŞLANDI AMA...

Hemen tedaviye geçildi. Spinraza isimli ilaçtan üç doz kullanan Zeynep, hastalığı nedeniyle yediklerini yutmakta zorluk çekti. 1.5 ay önce de yediği mamanın soluk borusuna kaçması sonucu entübe edildi. Baba Eksan, "İki hafta önce kalp krizi geçirdi. 8-10 dakika kadar kalp masajı yapılmış. Şu anda yoğun bakımda. Her gün göremiyoruz. İzin verilen zamanda onunla vakit geçiriyoruz" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI

Baba Kerim Eksan, SMA hastası Zeynep'in yurt dışındaki tedavisi için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tedavisine devam etmek istiyoruz. Amerikan menşeli pahalı bir ilaç daha var. Dubai'deki tedavi masrafı 30 milyon Türk lira tutuyor. Çocuğumuzun iyileşmesi için destek bekliyoruz" dedi.