Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    SMA hastası minik Zeynep için ailesi gözyaşı döküyor

    Havva-Kerim Eksan, çocuk sahibi olmak istedi. 9 yıllık tüp bebek tedavisi sonrası Zeynep dünyaya geldi. Ancak SMA'lı doğan ve boğazına mama kaçan küçük yavru, entübe edildi. Gözyaşları bir an olsun dinmeyen çift, "Tek isteğimiz evladımızın yaşaması" dedi.

    Yaşa Zeynep!

    SMA hastası minik bebek, yoğun bakımda yaşam savaşı verdi, ailesi Türkiye'den yardım istedi... Eskişehir'de yaşayan Havva- Kerim Eksan çifti, 2012'de evlendi. En büyük hayalleri, anne baba olabilmekti. Bunun için tam 9 yıl boyunca mücadele etti. Seneler süren tüp bebek tedavisinin ardından bir mucize gerçekleşti. Çiftin 6 ay önce kızları Zeynep dünyaya geldi. Ancak küçük yavrunun daha 2 aylıkken SMA Tip1 hastası olduğu belirlendi.

    TEDAVİYE BAŞLANDI AMA...
    Hemen tedaviye geçildi. Spinraza isimli ilaçtan üç doz kullanan Zeynep, hastalığı nedeniyle yediklerini yutmakta zorluk çekti. 1.5 ay önce de yediği mamanın soluk borusuna kaçması sonucu entübe edildi. Baba Eksan, "İki hafta önce kalp krizi geçirdi. 8-10 dakika kadar kalp masajı yapılmış. Şu anda yoğun bakımda. Her gün göremiyoruz. İzin verilen zamanda onunla vakit geçiriyoruz" dedi.

    YARDIM ÇAĞRISI
    Baba Kerim Eksan, SMA hastası Zeynep'in yurt dışındaki tedavisi için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

    "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tedavisine devam etmek istiyoruz. Amerikan menşeli pahalı bir ilaç daha var. Dubai'deki tedavi masrafı 30 milyon Türk lira tutuyor. Çocuğumuzun iyileşmesi için destek bekliyoruz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doktora şiddet koruması geliyor
    Haberler Yaşam SMA hastası minik Zeynep için ailesi gözyaşı döküyor
        SON DAKİKA