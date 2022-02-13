Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!

Sürekli sevgilinin kalbine giden yolun mideden geçtiği söylenir. Siz de sevdiğiniz kişi için özel bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tarçınlı kalp kurabiyelerini yapmayı deneyin. İşte Sevgililer Günü'ne özel oldukça pratik ve lezzetli bir kurabiye tarifi…
TARÇINLI KALP KURABİYE MALZEMELERİ
125 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 su bardağına yakın un
2 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Pişirme kağıdı
TARÇINLI KALP KURABİYE TARİFİ
Çırpma kabına pudra şekeri ve tereyağı koyup pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Üzerine tarçın ve vanilya ilave edip çırpmaya devam edin.
Ardından yavaşça un ve kabartma tozunu ekleyin.