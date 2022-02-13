Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!

Sürekli sevgilinin kalbine giden yolun mideden geçtiği söylenir. Siz de sevdiğiniz kişi için özel bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tarçınlı kalp kurabiyelerini yapmayı deneyin. İşte Sevgililer Günü'ne özel oldukça pratik ve lezzetli bir kurabiye tarifi…