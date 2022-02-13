Şanlıurfalı Hikmet Milyoner'e katıldı! Kazandığı parayla kardeşini koleje yazdırıp ailesine dükkan açtı

Şanlıurfalı Hikmet Karakurt (22), mevsimlik işçilik yapan ailenin 8 çocuğundan biriydi. Çok çalıştı, azmetti. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne girdi.

2 yıl önce katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetti. Kazandığı 125 bin lirayla hayatı değişti.

Ailesinin artık başka illere çalışmaya gitmediğini söyleyen Hikmet, "Kardeşim Kadir'e elektrikçi dükkanı açtım. Ben de üniversiteyi bitirip ülkeme hizmet etmek istiyorum. Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum" dedi. Mehmet YILDIRIM