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    Şanlıurfalı Hikmet Milyoner'e katıldı! Kazandığı parayla kardeşini koleje yazdırıp ailesine dükkan açtı

    Şanlıurfalı Hikmet, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Yarışmadan 125 milyon lirayla ayrıldı. Hem milyonları hem gönülleri kazandı. Kardeşini koleje yazdırdı. Ailesine de elektrik dükkanı açtı...

    Gönülleri de kazandı

    Şanlıurfalı Hikmet Karakurt (22), mevsimlik işçilik yapan ailenin 8 çocuğundan biriydi. Çok çalıştı, azmetti. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne girdi.

    2 yıl önce katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetti. Kazandığı 125 bin lirayla hayatı değişti.

    Ailesinin artık başka illere çalışmaya gitmediğini söyleyen Hikmet, "Kardeşim Kadir'e elektrikçi dükkanı açtım. Ben de üniversiteyi bitirip ülkeme hizmet etmek istiyorum. Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum" dedi. Mehmet YILDIRIM

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    Haberler Yaşam Şanlıurfalı Hikmet Milyoner'e katıldı! Kazandığı parayla kardeşini koleje yazdırıp ailesine dükkan açtı
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