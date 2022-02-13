İstanbul Fatih'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı.
ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTTU
Olay, Fatih Turgut Özal Bulvarı'nda iki gün önce meydana geldi.
Motokurye teslimat bırakmak için siparişin verildiği adrese geldi. Siparişi alan kurye eve doğru yönelirken dalgınlıkla motosikletin anahtarını üzerinde unuttu.
1 DAKİKADA ÇALDILAR
İlk olarak bir kişi motosikletin etrafında dolaşıp, anahtarı kontrol etti. Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden kişi, diğer arkadaşının yanına gitti. Daha sonra etrafı kontrol eden şüpheli, gelerek motoru çalıştırdı.