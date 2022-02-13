1 DAKİKADA ÇALDILAR

İlk olarak bir kişi motosikletin etrafında dolaşıp, anahtarı kontrol etti. Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden kişi, diğer arkadaşının yanına gitti. Daha sonra etrafı kontrol eden şüpheli, gelerek motoru çalıştırdı.