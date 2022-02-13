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    • Yaşam
    • 13.02.2022 18:45
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    • 13.02.2022 19:00
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    Paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar

    Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar

    İstanbul Fatih'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı.

    ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTTU
    Olay, Fatih Turgut Özal Bulvarı'nda iki gün önce meydana geldi.

    Motokurye teslimat bırakmak için siparişin verildiği adrese geldi. Siparişi alan kurye eve doğru yönelirken dalgınlıkla motosikletin anahtarını üzerinde unuttu.

    1 DAKİKADA ÇALDILAR
    İlk olarak bir kişi motosikletin etrafında dolaşıp, anahtarı kontrol etti. Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden kişi, diğer arkadaşının yanına gitti. Daha sonra etrafı kontrol eden şüpheli, gelerek motoru çalıştırdı.

        İki kişi motora binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

        1 dakikada gerçekleşen hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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        Haberler Yaşam Paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar
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