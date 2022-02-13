Esenler'de facia! Namaz kıldıktan sonra oturan abisinin kafasına sıktı

NAMAZINI KILAN ABİSİNİN KAFASINA SIKTI

Olay sonrası ilk olarak eve giren komşu, "Silah sesi duymadık. Çığlık atıyordu, gittiğimizde çocuk yerde yatıyordu, ölmüştü. Aralarında bir şey yoktu, iyilerdi. Nasıl olduysa biz de anlamadık. Ölen kişiyi gördüm yerde. Silahla başından vurdu. Biz de üzüldük. Hiçbir tartışma olmamış, çocuk namazını kılmış oturmuş. O da galip kafasına sıkmış kaçmış" ifadesini kullandı.