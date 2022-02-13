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    • Yaşam
    • 13.02.2022 18:26
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    • 13.02.2022 18:41
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    Esenler'de facia! Namaz kıldıktan sonra oturan abisinin kafasına sıktı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde görenleri şoke eden bir cinayet olayı meydana geldi. Psikolojik olarak rahatsızlıkları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Battal Dede, abisi Mustafa Dede'yi silahla vurarak öldürdü.

    DHA
    Esenler’de aile faciası! Abisinin kafasına sıktı

    Esenler'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Battal Dede (26), ağabeyi Mustafa Dede(27)'yi başından silahla vurarak öldürdü. Esenyurt'taki ablasına doğru giderken gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

    Olay, dün akşam saatlerinde Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, kuryelik yapan Battal Dede, motosikletini satarak silah aldı.

    Ardından eve gelen Battal Dede, ağabeyi Mustafa Dede'yi başından silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, o sırada evde bulunan annesine "ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Dede'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, Battal Dede'nin gidebileceği adresleri takibe aldı. Takip sonucu Esenyurt'ta bulunan ablasına giderken Battal Dede yakalanarak gözaltına alındı.

        İKİSİ DE DÜRÜST KİŞİLERDİ
        Mahallede esnaf olan Abbas Çiçek, "Benim komşum tanıyorum gelip burada alışveriş yaparlardı. İkisi de dürüst kişilerdi. Terbiyeli ve hiç bir yaramazlığını görmedik iyi kişilerdi. Duyunca şok oldum. İnanmadım" dedi.

        NAMAZINI KILAN ABİSİNİN KAFASINA SIKTI
        Olay sonrası ilk olarak eve giren komşu, "Silah sesi duymadık. Çığlık atıyordu, gittiğimizde çocuk yerde yatıyordu, ölmüştü. Aralarında bir şey yoktu, iyilerdi. Nasıl olduysa biz de anlamadık. Ölen kişiyi gördüm yerde. Silahla başından vurdu. Biz de üzüldük. Hiçbir tartışma olmamış, çocuk namazını kılmış oturmuş. O da galip kafasına sıkmış kaçmış" ifadesini kullandı.
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            Haberler Yaşam Esenler'de facia! Namaz kıldıktan sonra oturan abisinin kafasına sıktı
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