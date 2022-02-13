Kıskanç sevgili, boğazına emniyet kemeri geçirdiği ayakkabıcıyı boğarak öldürdüğünü itiraf etti!

İzmir'de kıskançlık yüzünden tartıştığı evli sevgilisi Hakkı Öz'ü (43) emniyet kemeri ile boğarak öldüren ve tutuklanan B.Ç.'nin (40) ifadesi ortaya çıktı. Ç., "Hakkı ile sosyal medya üzerinden tanıştık. 7-8 aydır sevgiliyiz. Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. İzmir'e taşındım. Hakkı ile ilişkimiz sırasında sürekli tartışıyoruz. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Hakkı alkollüydü. Tartışma sırasında emniyet kemerini boynuna doladım.

İNERKEN BOĞULDU

Sonra elimle onu itip araçtan indim. Hakkı da araçtan inip peşimden gelmek istedi. Sarhoşluğun etkisiyle boynundaki emniyet kemerinin takılı olduğunu unuttu. Araçtan inmek isterken boynuna dolanınca hareketsiz kaldı" dedi. Öz'ün aracın uyarı sesini kesmek için emniyet kemerini tokaya bağlı kullandığı öğrenildi. Ceyhan TORLAK