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    • Yaşam
    • 12.02.2022 17:32
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    • 12.02.2022 17:48
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    Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 170 bin ton kömür yüklü gemi arıza yaptı

    Son dakika haberi... İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    İstanbul Boğazı, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda 'CHENG MAY' isimli yük gemisi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

    MAKİNE ARIZASI YAPTI
    Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde Liberya bayraklı 295 metre boyundaki 'CHENG MAY' isimli yük gemisi makine arızası yaptı.




    170 BİN TON YÜKLÜ
    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 m. boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır." denildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 170 bin ton kömür yüklü gemi arıza yaptı
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