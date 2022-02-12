Mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edildi. Recep ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar İslam alemi için önemli olan bu ayları dua ve ibadetlerle geçiriyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ibadetleri nelerdir? İşte 2022 Şaban ayı tarihi!
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.