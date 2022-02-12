Mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edildi. Recep ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar İslam alemi için önemli olan bu ayları dua ve ibadetlerle geçiriyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ibadetleri nelerdir? İşte 2022 Şaban ayı tarihi!