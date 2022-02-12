Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldürdü!

Öte yandan, Buket A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, olay günü Hakkı Öz ile birlikte alkol aldıklarını, Öz'ün bir süredir kendisine kötü davrandığını ve bu nedenle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

"NASIL ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMIYORUM"

Öz'ün kendisini darp ettiğini öne süren Buket A., "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık, kavga ettik. Beni darp ediyordu. İttirdim. Nasıl öldüğünü hatırlamıyorum." şeklinde iddialarda bulundu.