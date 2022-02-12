Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

Üç ayların başlamasının hemen ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...