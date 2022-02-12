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    • Yaşam
    • 12.02.2022 13:23
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    • 12.02.2022 13:23
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    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

    11 ayın sultanı olan Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Bu nedenle rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı sık sık araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi!

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

    Üç ayların başlamasının hemen ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
        3 Şubat: Regaib Kandili
        27 Şubat: Miraç Kandili
        17 Mart: Berat Kandili
        2 Nisan: Ramazan başlangıcı
        27 Nisan: Kadir Gecesi
        1 Mayıs: Arefe
        2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili
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