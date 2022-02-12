Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar ortaya çıktı: Elinde tornavida vardı Enes de titriyordu



Bu arada Cumhuriyet Savcısının, Enes Kör'ün tahliyesine itiraz ettiği, bu itirazın ise bir üst mahkeme olan 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendiği belirtildi.

'DAVANIN TAKİPCİSİ OLACAĞIZ'

Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, 'melek' gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.