Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar ortaya çıktı: Elinde tornavida vardı Enes de titriyordu

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı.
İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.
Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda Enes Kör hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet hapis ezası' istemiyle dava açıldı.
Enes Kör'ün ailesinin, avukatı aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra Enes Kör'ün tahliyesine karar verdi.