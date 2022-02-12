Lisesli Erdem zekasıyla sınır tanımıyor! Elektronik eşyalarla mucizeler yaratıyor

Zekasıyla sınırları zorlayan Erdem Çebişoğlu (17), Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencisiydi. İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Erdem, çocukluğundan itibaren bilim ve teknolojiye gönül verdi. 2 yaşında tamirci takım çantasını koluna taktı, gözünü prizlere dikti! 4 yaşında, kendi kendine okuma-yazmayı öğrendi. 11 yaşındayken atık malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan bir araba geliştirdi. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada, birincilik elde etti! Evinde 20 bilgisayar, 30 televizyon 400 bin lira değerinde teknik lego olan Erdem, "En büyük hayalim makine mühendisi olup ülkeme hizmet etmek. İleride Teknofest'e katılmak istiyorum. Ülkeme aşığım. Ben ülkeme vefa göstermezsem dünyanın en iyi mühendisi olsam ne fayda..." dedi.