Antalya'da cenazeye neden katılmadın kavgasında kan akmıştı! 5 kişiye müebbet hapis verildi



Sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce'nin avukatı Zülfükar Erden, mahkemeye kan izleri örneklerinin getirilmediğini, 'kimin kanı kimin üzerinde var'ı tespit edemediklerini belirterek, "DNA tespitlerini yapamadık. Olay yerinde suç aleti olarak değerlendirilen aletlerde kimlerin parmak izi var bunlar tespit edilmedi. Tüm bunlardan ben halen bu haliyle karar verilmesi durumunda eksik inceleme ile üst mahkemeden bozulacağını düşünüyorum. Suçlar da şahsileştirilmediği için müvekkillerimin hem öldürme hem de öldürmeye teşebbüs suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.