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    • Yaşam
    • 12.02.2022 01:24
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    • 12.02.2022 01:34
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    Son dakika: Trabzon'da üç parçaya bölünen araçtan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

    Son dakika haberi... Trabzon'da akşam vakti meydana gelen bir kaza görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İki aracın birbirine çarpmasının ardından araçlardan biri 3 parçaya ayrıldı. Korkunç olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

    İHA
    Trabzon’daki kazada araç 3’e bölündü

    Son dakika haberi... Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

    Kaza, Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 AC 815 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 DD 801 plakalı pikap ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Trabzon'da üç parçaya bölünen araçtan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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