Tomografi odasında dehşet anları

Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi. Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.