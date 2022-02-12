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    Halil Falyalı cinayetinde çarpıcı detay! Saldırıda kullanılan araç Mustafa Söylemez tarafından tutuldu

    Halil Falyalı, pusuda katledildi. Saldırıda kullanılan aracın Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı belirtildi. Söylemez’in cinayetten 9 saat sonra gece 04.15’te Lefkoşa’dan İstanbul’a uçakla döndüğü öğrenildi...

    9 saatlik sır

    KKTC'DE yaşanan cinayet gündemi alt üst etti. Otel, casino, sanal bahis gibi karanlık birçok faaliyeti bulunan Halil Falyalı sır dolu bir infaza kurban gitti. Cinayetle ilgili Ömer Tunç adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Ömer Tunç'un kullandığı kiralık aracın İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı tespit edildi. Söylemez'in saat 19.00'da işlenen cinayetten 9 saat sonra gece 04.15'de Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a döndüğü belirlendi. Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği de cinayette Söylemez kardeşler ihtimalini güçlendirdi. Bu arada Falyalı'nın öldürülmesi akıllara Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal cinayetini getirdi. Topal, 1996'da tam evine ulaşmak üzereyken infaz edildi. Topal ve Falyalı cinayeti arasındaki benzerlik dikkat çekti.



    KKTC'DEN EKİP GELECEK
    Cinayetle ilgili Kıbrıs'tan bir ekip Ankara'ya gidecek. EGM Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak. Balistik, data incelemelerinin araştırması için DNA, el swap örnekleri bugün Türkiye'ye gönderilecek.



    Halil Falyalı, eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Bu sırada yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganlar kurşun yağdırdı.

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    Haberler Yaşam Halil Falyalı cinayetinde çarpıcı detay! Saldırıda kullanılan araç Mustafa Söylemez tarafından tutuldu
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