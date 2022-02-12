Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu





'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Dernek Başkanı Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İrem Tarı, ülkesi üzerinde 8 yıldır Rus baskısı olduğunu belirterek, "Bu kampanya, Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliğini teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü, Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya'nın 8 yıl önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş şartlarında ülkemize, halkımıza ve ordumuza olan desteği ve dayanışmayı gösteriyor. Bugün, Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu olan Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu.