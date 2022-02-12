Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu

Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyanın diğer illerde de farklı günlerde organize edilmesi için 19 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.
Adana'da, saat 13.00 sıralarında, Adana–Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği üyeleri Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Türkiye'de yaşayan Azeri, Kırgız ve Amerikan vatandaşlarının yanı sıra Türk vatandaşlarının da destek verdiği etkinlikte Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi 'Teşekkürler Türkiyem', 'Ukrayna'nın yanında kal', 'İşgalci Rusya Kırım'dan defol', 'Millet vatan Kırım' yazılı pankartlar taşıdı.
'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'
Dernek Başkanı Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İrem Tarı, ülkesi üzerinde 8 yıldır Rus baskısı olduğunu belirterek, "Bu kampanya, Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliğini teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü, Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya'nın 8 yıl önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş şartlarında ülkemize, halkımıza ve ordumuza olan desteği ve dayanışmayı gösteriyor. Bugün, Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu olan Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu.