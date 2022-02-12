Bursa'da 3 kişi para meselesi yüzünden 2 genci rehin alarak saatlerce işkence yaptı

Bursa Yıldırım'da Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı, önceki akşam aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. (26) ve yanındaki bir genci zorla eve götürdü. İkilinin ellerini kelepçeledi. Ağızlarına silah namlusu soktu. Tehdit ettikleri gençlerden birini mermi yutturdu. Ağızlarını bantladı. Ayaklarını bağladı. Daha sonra hareket etmekte zorlanan ikiliyi tekme tokat dövdü. E.M'ye kadın elbisesi de giydiren şahıslar, o anları da anında kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon düzenledi. Rehin alınan 2 genci kurtardı. 3 zanlıyı da gözaltına aldı.
AZMİN ZAFERİ
Uzman Jandarma Gültekin Güleç (44), 20 yıl önce kas güçsüzlüğü, Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğu nedeniyle diyalize bağlandı. Malulen emekli olabileceği belirtilerek, spor yapması tavsiye edildi. Vücut geliştirmeye yönelen Güleç, azmetti. Milli takıma seçildi. Türkiye ile dünya şampiyonasında 4. olmayı başardı. Askerlik mesleğini de başarıyla sürdüren Güleç, sporla hastalık şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.
O KADINDA ANNEMI GÖRDÜM
Eskişehir'de Tolga Daşkıran (19), eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladı. Tutuklanan gencin olayı Kadir Şeker vakasını anımsattı. 3 gün sonra tahliye edilen Daşkıran, kadını yerde bıçaklanırken gördüğünde daha önce şiddet gören annesinin gözünün önüne geldiğini anlattı. Shannaz Nazari ise Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını belirtti.