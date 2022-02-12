Bursa'da 3 kişi para meselesi yüzünden 2 genci rehin alarak saatlerce işkence yaptı





BARAJ KALDIRILDI

Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her yıl 2.5 milyona yakın adayın katıldığı üniversite sınavlarıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) baraj puanları uygulaması artık uygulanmayacak. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. DAHA çok aday tercih yapabilme imkanına kavuşacak.