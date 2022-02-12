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    Bursa'da 3 kişi para meselesi yüzünden 2 genci rehin alarak saatlerce işkence yaptı

    Bursa'da 3 kişi, para meselesi yüzünden tartıştığı 2 kişiyi rehin aldı. Gençlerce saatlerce işkence yaptılar. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon düzenleyerek, rehin alınan 2 genci kurtardı. 3 zanlıyı da gözaltına aldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Akıl almaz işkence!

    Bursa Yıldırım'da Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı, önceki akşam aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. (26) ve yanındaki bir genci zorla eve götürdü. İkilinin ellerini kelepçeledi. Ağızlarına silah namlusu soktu. Tehdit ettikleri gençlerden birini mermi yutturdu. Ağızlarını bantladı. Ayaklarını bağladı. Daha sonra hareket etmekte zorlanan ikiliyi tekme tokat dövdü. E.M'ye kadın elbisesi de giydiren şahıslar, o anları da anında kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon düzenledi. Rehin alınan 2 genci kurtardı. 3 zanlıyı da gözaltına aldı.



    AZMİN ZAFERİ
    Uzman Jandarma Gültekin Güleç (44), 20 yıl önce kas güçsüzlüğü, Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğu nedeniyle diyalize bağlandı. Malulen emekli olabileceği belirtilerek, spor yapması tavsiye edildi. Vücut geliştirmeye yönelen Güleç, azmetti. Milli takıma seçildi. Türkiye ile dünya şampiyonasında 4. olmayı başardı. Askerlik mesleğini de başarıyla sürdüren Güleç, sporla hastalık şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.



    O KADINDA ANNEMI GÖRDÜM
    Eskişehir'de Tolga Daşkıran (19), eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladı. Tutuklanan gencin olayı Kadir Şeker vakasını anımsattı. 3 gün sonra tahliye edilen Daşkıran, kadını yerde bıçaklanırken gördüğünde daha önce şiddet gören annesinin gözünün önüne geldiğini anlattı. Shannaz Nazari ise Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını belirtti.



        ÖLDÜĞÜYLE KALDI
        İstanbul Büyükçekmece'de Türkmen bakıcı Muhabbat Meremglyyeva, 2.5 yıl önce 3. kattaki balkondan düşerek can verdi. Savcı, 5 şüpheli kadının müebbet hapsini istedi. Mahkeme ise yeterince delil olmaması nedeniyle kadınların beraat etmesine hükmetti.



        GURUR DUYDUK
        Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, eğitimini ABD'de tamamladı. Türkiye'ye dönüş yaptı. Kansere ışık tutacak çalışmalara imza attı. Türk bilim kadını, kansere çare bulmak için kolları sıvadı. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, yüksek lisans ve doktorasını ABD'de tamamladı. Daha sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Özel bir üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı'nı kurarak genetik hastalıklarla ilgili araştırmalar yaptı. Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) tarafından Genç Araştırmacılar Programı'na seçilen ilk Türk olmayı başardı. "2-3 kez ret aldım. Ancak pes etmedim. Ödülü aldığım için onur duydum" açıklaması yaptı.



        BARAJ KALDIRILDI
        Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her yıl 2.5 milyona yakın adayın katıldığı üniversite sınavlarıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) baraj puanları uygulaması artık uygulanmayacak. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. DAHA çok aday tercih yapabilme imkanına kavuşacak.



            MİT KAÇIRMA TİMİNİ ÇÖKERTTİ
            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İran istihbaratına, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı. Çetenin, 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R.'nin İran'a getirilmesi için plan kurduğu öğrenildi.



            ACI HABER
            İstanbul Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yabancı uyruklu 4 işçi, alevlerden kurtulmak için tuvalete sığındı. Ancak işçiler, zehirlenerek can verdi. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında bir işçi de yaralandı.



            REKORA UÇTU
            Astronot Mark Vande Hei, uzayda geçirdiği 355 günle tarihe geçti. Yer çekimsiz ortamda geçirdiği bir gün şaşkına çevirdi: 9.30'da yatıyor. 7.30'da uyanıyor. Bebek beziyle dolaşıyor! Banyo yapamıyor. Eski ABD ordusu subayı ve 2009'dan beri NASA astronotu olan Mark Vande Hei, 9 Nisan 2021'de uzaya gitti. NASA'nın uzun süreli uzay uçuşunun etkilerini araştırmakla görevlendirildi. Dünyaya 30 Mart'ta döneceği belirtildi. Uzayda yaptığı çalışmaların yanı sıra bir rekoru da elde etti. Tam 355 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan Hei, bu süreyle tarihe geçti. Astronotun bir günü ise şöyleydi: Dünya saatiyle 21.30'da yatıyor. 8 saat uyuduktan sonra zil sesiyle uyanıyor. Suyu tutumlu harcıyor. Birkaç damla suyla kağıt peçeteyi ıslatıp yüzünü ve elini siliyor. Diş fırçasına iki damla su ve macun sıkarak dişlerini fırçalıyor. Genellikle çocuk bezi giyiyor. Tişört, iç çamaşırını 2 günde bir, pantolonunu haftada bir değiştiriyor.



                SINIR HARBİ
                Dünya, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilime kilitlendi. Savaş çanlarının çaldığını sınır hattında, iki tarafta da bekleyiş devam etti. Önceki gün NBC News'e katılan ABD Başkanı Biden'ın sözleri herkesi panikletti. Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına "Ülkenize dönün" dedi. Rusya'nın bölgeyi işgal etmesi durumunda ülkedeki ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini söyledi.



                O'MACRON'!
                Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'ya gitti. Putin'le 7 metrelik masada bir araya geldi! "Mesafeli" fotoğrafın nedeni testti! Kremlin, Omicron varyantına karşı PCR testi istedi. Ancak Macron kabul etmedi. Gerekçe ise ilginçti: DNA almanıza izin vermem.



                KEMERLİ VAHŞET
                İzmir Karabağlar'da Hakkı Öz (43) ile sevgilisi Buket Çelik (40) arasında kavga çıktı. Çelik, Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, evinde yakalandı.



                    2 TALİHLİYE 248'ER BİN
                    10 bilen iki kişi, 248'er bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 516'şar lira, 8 bilenler 223'er lira, 7 bilenler 42'şer lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                    YENİ VAKA 95 BİN 65
                    Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Covid- 19 testi yapıldı. 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 85 bin 758 oldu.

                    BİR BARDAK SU 55 BİN TL
                    İstanbul'da H.A, boşanma aşamasında eşi N. tazminat isteyince bir bardak soğuk su gönderdi. Hakim affetmedi. 55 bin TL tazminat ödetti.

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                    Anneye erken emeklilik rehberi
                    Haberler Yaşam Bursa'da 3 kişi para meselesi yüzünden 2 genci rehin alarak saatlerce işkence yaptı
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