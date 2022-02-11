Trabzon'da korku dolu anlar! Öldürdükleri gencin ailesinin aracını kurşunladılar

Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.