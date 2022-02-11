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    • Yaşam
    • 11.02.2022 17:49
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    • 11.02.2022 17:49
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    Trabzon'da korku dolu anlar! Öldürdükleri gencin ailesinin aracını kurşunladılar

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ailenin feryadı yürekleri yaktı.9 ay önce silahlı saldırı sonucu 29 yaşındaki evladını kaybeden ailenin gece saatlerinde aracı kurşunlandı.Yaşanan olayın ardından Trabzon Valiliği önüne gelen acılı aile yetkililerden yardım istedi.

    Trabzon’da ailenin feryadı yürek yaktı

    Olay ,Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Mahallede gençler arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı.

    Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından polis ekipleri tarafından tespit edilen 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

        SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
        Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OLAYIN ARDINDAN BİR SALDIRI DA AİLESİNE
        Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk ailesi gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi.

        Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

            Kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, silahlı saldırıda hayatını kaybeden oğlunun fotoğrafı ile valilik önüne gelen baba Harun Öztürk ve anne Ayhan Öztürk, " Geceleri korkuyoruz. Aracımız da kurşunlandı. Adalet istiyoruz" diyerek yeklilerden yardım istedi
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            Haberler Yaşam Trabzon'da korku dolu anlar! Öldürdükleri gencin ailesinin aracını kurşunladılar
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