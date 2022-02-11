Trabzon'da korku dolu anlar! Öldürdükleri gencin ailesinin aracını kurşunladılar

Olay ,Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Mahallede gençler arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı.
Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından polis ekipleri tarafından tespit edilen 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.