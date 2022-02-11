14 Şubat Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü haram mı? Diyanet’e göre kutlamak günah mı?

Dünya genelinde her sene kutlanan Sevgililer Günü haram mı? Müslüman vatandaşlar 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını Aziz Valentine hikayesinin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Sevenlerin birbirine hediyeler aldığı, mesajlar gönderdiği bu günü kutlamanın caiz mi yoksa günah mı olduğunu Diyanet açıklamasına göre haberimizde bulabilirsiniz.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMAK HARAM MI?
Diyanet tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'İslam'da Sevgililer Günü kutlaması olmadığı gibi, böyle bir günün dinle ilgisi de yoktur. Sevgililer Günü kutlaması dini içerikli bir olay değildir. İnsanların sevgilerini göstererek, birbirlerini mutlu etmelerinin, hatırlamalarının dinen sakıncalı bir yanı yoktur. Ancak, sevginin sunulacağı kişinin eş ya da nişanlı olması gerekir. Sevginin sadece bir güne hapsedilmesi, sıkıştırılması da istismardır.'
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.
Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.