Boşanma aşamasındaki eşine "soğuk su" gönderen koca tazminat yedi: Kadınlık gururunu rencide ettiği için ağır kusurlu

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, "Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir. Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Aile Mahkemesi'nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir. Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır" dedi.