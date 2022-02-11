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    • Yaşam
    • 11.02.2022 10:48
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    • 11.02.2022 10:59
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    İstanbul'da taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi! Boks maçı gibi kavga kamerada

    İstanbul Esenyurt'ta, bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    Taksici yolcuyla kapıştı! İşte o anlar

    Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt Akbatı Mevkiinde yaşandı.

    İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişiyle taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Araçtan inen taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.

        Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

        Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Taksici yolcuyla kapıştı! İşte o anlar
        Haberler Yaşam İstanbul'da taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi! Boks maçı gibi kavga kamerada
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