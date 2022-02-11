14 Şubat Sevgililer Günü güncel çiçek fiyatları: 14 Şubat 2022 kırmızı gül, orkide, papatya ne kadar, kaç TL? Çiçek Sepeti, Trendyol...

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Hayatındaki kişiye en güzel çiçeği uygun fiyatla almak isteyenler araştırmalara koyuldu bile. 2022 yılında Sevgililer Günü gibi özel bir günde kız arkadaşına, annesine ya da sevdiği herhangi bir kişiye çiçek almak isteyen milyonlarca kişi bulunuyor. Bu yıl Sevgililer Günü Pazartesi gününe denk geliyor. Artık sayılı günler kaldı. Peki fiyatlarda son durum ne? İndirim olacak mı? 14 Şubat 2022 kırmızı gül, orkide, papatya ne kadar, kaç TL? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü güncel çiçek fiyatları Çiçek Sepeti, Trendyol....
14 ŞUBAT 2022 KIRMIZI GÜL, ORKİDE, PAPATYA NE KADAR, KAÇ TL?
Gül fiyatları 30 - 50 TL aralığında olduğunu söyleyen çiçekçi Mehmet Bener güncel fiyatlar hakkında şöyle konuştu;
"14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık.
Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak. Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL'den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL'den satışa sunuyoruz"
Buket fiyatları hakkında da bilgi veren Bener, "Çiçek fiyatlarımız 100 TL'den başlıyor ve bin TL'ye kadar ilerliyor. İnsan sevdiğine götürmek istediği zaman tek bir gül ile de mutlu edebiliyor, bin TL'lik çiçek ile de mutlu edebiliyor. Yani 200-500 TL'ye kadar buketlerimiz oluyor. Onlarda ürünün içerisinde sayıya ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kayseri'de vatandaşlarımız gelemedikleri zaman arayarak, çiçek siparişi verebiliyorlar. Adrese gün içerisinde ne zaman isterlerse teslimatları yapıyoruz. Bu şekilde de çalışan ya da işi olan vatandaşlarımızın eşini iş yeri ya da evlerine çiçeklerini götürerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz siparişlerini son güne bırakmasınlar" diye konuştu.
14 ŞUBAT ÇİÇEK SEPETİ, TRENDYOL'DA İNDİRİM VAR MI, OLACAK MI?
Çiçek Sepeti ve Trendyol'da çiçek indirimleri başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yapıldı. Her iki online alışveriş sitesine girerek güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.