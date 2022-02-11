Üç ayların başlamasıyla birlikte Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günlerini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında idrak edilecek? İşte detaylar...