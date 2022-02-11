Ankara'da "dolar yasağı" yalanıyla 260 bin TL'lik vurgun! Kamerunlu sahte diplomat yakayı ele verdi

Kamerun uyruklu Eric Abanda, İstanbul'da katıldığı mobilya fuarına Ankara'dan gelen mobilyacı C.K.'ye, kendisini 'diplomat' diye tanıtarak, "Ülkemde satmak üzere sizden 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağım. Ön mutabakat da yapabiliriz" dedi. Fuardan sonra Ankara'ya gelen Abanda, alışveriş için C.K. ile görüştü.
"DOLAR ÇIKARMAK YASAK"
Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi. Abanda, bu dolarları kimyasal madde ile yanındaki cihazda çözebilmek için 260 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu da belirtti.
POLİSE İHBARDA BULUNDU
Abanda, C.K.'den aldığı 260 bin lirayı makineye koydu. C.K.'ye, makineye daha önce yerleştirdiği sahte banknotlardan 260 bin lira ile işleme tabi tutulmuş sahte siyah dolarları veren şüpheli, mobilyacıdan alıp cihaz içine gizlediği 260 bin lira ile yanından ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan C.K., polise ihbarda bulundu.