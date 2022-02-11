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    • Yaşam
    • 11.02.2022 16:12
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    • 11.02.2022 16:12
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    Ankara'da "dolar yasağı" yalanıyla 260 bin TL'lik vurgun! Kamerunlu sahte diplomat yakayı ele verdi

    Son dakika haberi... Ankara'da kendisini "diplomat" olarak tanıtarak "Ülkemde satmak üzere sizden 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağım. Ön mutabakat da yapabiliriz" diyen Kamerunlu Eric Abanda, esnafı 260 bin lira dolandırdı. Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi.

    Ankara’da dolar yasağı yalanıyla 260 bin TL’lik vurgun

    Kamerun uyruklu Eric Abanda, İstanbul'da katıldığı mobilya fuarına Ankara'dan gelen mobilyacı C.K.'ye, kendisini 'diplomat' diye tanıtarak, "Ülkemde satmak üzere sizden 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağım. Ön mutabakat da yapabiliriz" dedi. Fuardan sonra Ankara'ya gelen Abanda, alışveriş için C.K. ile görüştü.



    "DOLAR ÇIKARMAK YASAK"
    Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi. Abanda, bu dolarları kimyasal madde ile yanındaki cihazda çözebilmek için 260 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu da belirtti.

    POLİSE İHBARDA BULUNDU
    Abanda, C.K.'den aldığı 260 bin lirayı makineye koydu. C.K.'ye, makineye daha önce yerleştirdiği sahte banknotlardan 260 bin lira ile işleme tabi tutulmuş sahte siyah dolarları veren şüpheli, mobilyacıdan alıp cihaz içine gizlediği 260 bin lira ile yanından ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan C.K., polise ihbarda bulundu.

        KALDIĞI OTELDE YAKALANDI
        Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Eric Abanda'yı 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da kaldığı otelde yakaladı. Odada yapılan aramada sahte dolarlar ve cihaz ele geçirildi. Ankara'ya getirilen Abanda'nın sorgusu sürüyor.

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