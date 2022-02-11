Ankara'da "dolar yasağı" yalanıyla 260 bin TL'lik vurgun! Kamerunlu sahte diplomat yakayı ele verdi





"DOLAR ÇIKARMAK YASAK"

Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi. Abanda, bu dolarları kimyasal madde ile yanındaki cihazda çözebilmek için 260 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu da belirtti.