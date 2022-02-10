Şarkıcı Ebru Elver'e şok! İlana kandı tüm parasını kaptırdı

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Şarkıcı Ebru Elver, kiralık daire aramaya başladı. Bir emlak sitesinde gördüğü Moda'daki evi tutmak için Akın Tan isimli kişiyi aradı. Evi görüp beğendikten sonra da 6 aylık kirasını peşin yatırdı. Ancak 10 gün sonra evini yeniden görmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı!

Çünkü dairenin kapısını içeriden bir başkası açtı. Bunun üzerine evi kiraladığı Tan'ı aradı, ancak ulaşamadı. Sahte ev ilanıyla dolandırıldığını anlayan Elver, soluğu karakolda aldı. Yaşadığı olayı şöyle anlattı: Evde birinin olduğunu gördüm. 'Ben buraya 15 gün sonra taşınacağım' dedim. 'Mümkün değil. Burası benim evim' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 30 bin lira ödeme yaptım. Evi kiraladığım kişiyi bulamıyorum. Herkes dikkat etsin.