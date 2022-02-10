Hazine ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesti (Yaşam haberleri)

Aksaray'da Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. (50) ve yanındaki iki kişi, hazine ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesti. Kuyuya inerek kaçak kazı yapmaya başladı. 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Köy muhtarı, "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık" diye yalan attı.

EN GÜZEL KAVUŞMA

Eskişehir'de Tolga Daşkıran (19), eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken onu sırtından bıçakla yaraladı. Tutuklanan Daşkıran'ın yaşadığı durum Kadir Şeker olayını anımsattı. Talihsiz adam, dün tahliye edildi. Daşkıran, kendisini bekleyen annesi Nazire Kurt'a sarıldı. Anne "Annem, kurban olurum sana" dedi. Daşkıran da "Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı" diye konuştu.

KÜNEFT!

Dijital bir içeriği simgeleyen NFT, son dönemde popüler hale geldi. Binlerce insan, görsel ve işitsel NFT'lere rekor fiyatlar ödedi. 80 milyar dolarlık hacme ulaşan NFT pazarına Türk lezzetleri de eklendi. Bir restoran künefe, baklava ve dolama tatlılarıyla Antep fıstığını NFT'ye dönüştürerek bir ilki gerçekleştirdi. Firma sahibi Ercan Kılıç, "Yeni hedefimiz metaverse" dedi.

ALKIŞLIYORUZ!

Dünya, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na kilitlendi. Milli sporcularımız, başarılarıyla dikkat çekti. Henüz 19 yaşındaki Furkan Akar da onlardan biriydi. Akar'ın çocukluğu Erzurum'da geçti. Poşetle buz üzerinde kaymak en büyük eğlencesiydi. Hobisine buz pateniyle devam etti. Önceki gün yapılan Sürat Pateni klasmanında Türkiye'nin kış sporları tarihindeki en büyük başarısını elde etti. 6. olan Akar, "2026'da madalya ile döneceğim" dedi.

Furkan NEHRİ

VAKA SAYISI 108 BİN 563

Türkiye'de dün 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı. 108 bin 563 yeni vaka belirlendi. 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 88 bin 647 oldu.

128 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 128 milyon 652 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 416 bin lira, 4 bilenler bin 801'er lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

SON DERECE İLGİNÇ

Meteoroloji, Ocak ayının sıcaklık ortalamalarını açıkladı. En yüksek ile en düşük ilçeler arasındaki fark şaşırttı... Kastamonu İnebolu'da 25.5 derece iken Van Özalp'ta -34.4 derece ölçüldü.

OMİCRON GEYİĞİ

ABD'liler vahşi doğada Corona araştırması yaptı. 131 geyikten 20'sinde Omicron varyantı çıktı.

SAHTE VİZE ÇETESİ

Özbek Rustam K, İstanbul'a kapağı attı. Avrupa vizesi vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı.

SÜMELA AYIBI

Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela'da klip çekildi. Soruşturma emri verildi.

AVUKATA KURŞUN

İstanbul'da avukat Nur Peker, saldırıya uğradı. "Yapma" diye bağırdı ama kurşunlardan kaçamadı. Saldırgan, tutuklandı.