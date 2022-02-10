Saffet Sancaklı'ya büyük şok! Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenazesinde 6 bin lirası çalındı

TABUT TAŞIRKEN 6 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde cepleri kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.