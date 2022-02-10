Hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı bebeğinin gözü önünde katleden Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı! Kan donduran vahşet

6 aylık hamile olan eşini acımasızca katleden Ozan Dum isimli caninin ifadesine SABAH ekipleri ulaştı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanırken pes dedirten hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Dum, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylerken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Katledilen genç kadın ve şüphelinin önceki adli sürecini mercek altına alan savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesini alacak.
ABİSİNİN EVİNE SIĞINMIŞTI
Ümraniye'de yaşanan korkunç cinayet, 4 Şubat günü meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ozan Dum'la tartışan 20 yaşındaki Hasret Dalkoparan, ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı.
ABİSİNİN MARKETE GİTTİĞİ AN...
Genç kadının yaşadığı evi gözetlemeye başlayan Ozan Dum, ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girip silahını çıkarttı. 1 buçuk yaşındaki çocuğunun önünde hamile Hasret Dalkoparan'a kurşunlar yağdıran Dum, bununla da yetinmeyerek kızının gözleri önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.