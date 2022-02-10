Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku Hatay Samandağ'da görüldü

Akdeniz foklarının halen sahillerimizde görülmesi Ülkemiz biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmamasını gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz" dedi.

Öğünç ayrıca görüntüyü cep telefonuyla çeken özel güvenlik görevlisi Ömer Bekçi'ye de teşekkür etti.