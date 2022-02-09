SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

BABA YILLAR ÖNCE ÇABA VERMİŞ

Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan olayın ardından, "Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Ben gene söylüyorum. En ağır, en ağır cezayı versinler. Çoğu evlatlarımızın, çoğu çocuklarımızın, çoğu kızlarımızın canı yanmasın. Babaların, anaların yüreği sızlamasın" dedi. Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi.