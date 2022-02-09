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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayetinin perde arkasında can yakan detaylar ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının babası, "Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor" dedi.

DHA
09.02.2022 09:28 - Son Güncelleme: 09.02.2022 09:36
SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

Hasret Dalkoparan cinayetinin karanlık tarafı aydınlanıyor. Genç kadını ölüme götüren süreçte şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının babası konuştu.

Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi. Baba Derya Dalkoparan'ın 2020 yılında, "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" diyerek Dum'dan şikayetçi ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 4 Şubat günü Ozan Dum (21), dini nikahlı hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurduktan sonra kollarını ve bacaklarını keserek katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. Bugün bu vahşet konuşulurken yıllar önce genç kadının babasının "kızımın hayatından endişe ediyorum" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

TUTUKLANDI, 18 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Dini nikahlı kocasından uzun süredir işkence gördüğü için abisinin evine sığınan Hasret Dalkoparan, kocası tarafından başından vuruldu. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Yapılan inceleme sonucu cani kocanın 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş

BABA YILLAR ÖNCE ÇABA VERMİŞ
Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan olayın ardından, "Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Ben gene söylüyorum. En ağır, en ağır cezayı versinler. Çoğu evlatlarımızın, çoğu çocuklarımızın, çoğu kızlarımızın canı yanmasın. Babaların, anaların yüreği sızlamasın" dedi. Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi.

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