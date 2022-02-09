SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayeti! Ölümü göz göre göre gelmiş
Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Hasret Dalkoparan cinayetinin perde arkasında can yakan detaylar ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının babası, "Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor" dedi.
Hasret Dalkoparan cinayetinin karanlık tarafı aydınlanıyor. Genç kadını ölüme götüren süreçte şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının babası konuştu.
Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi. Baba Derya Dalkoparan'ın 2020 yılında, "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" diyerek Dum'dan şikayetçi ortaya çıktı.
Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 4 Şubat günü Ozan Dum (21), dini nikahlı hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurduktan sonra kollarını ve bacaklarını keserek katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. Bugün bu vahşet konuşulurken yıllar önce genç kadının babasının "kızımın hayatından endişe ediyorum" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI, 18 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Dini nikahlı kocasından uzun süredir işkence gördüğü için abisinin evine sığınan Hasret Dalkoparan, kocası tarafından başından vuruldu. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.
BABA YILLAR ÖNCE ÇABA VERMİŞ
Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan olayın ardından, "Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Ben gene söylüyorum. En ağır, en ağır cezayı versinler. Çoğu evlatlarımızın, çoğu çocuklarımızın, çoğu kızlarımızın canı yanmasın. Babaların, anaların yüreği sızlamasın" dedi. Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi.