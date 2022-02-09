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    • Yaşam
    • 09.02.2022 22:13
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    • 09.02.2022 22:37
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    Tatil haberleri peş peşe geldi! O illerde eğitime kar engeli... 10 Şubat okulların tatil olduğu iller

    Son dakika haberleri... Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışıya beraber tatil haberleri de peş peşe geldi. İşte 10 Şubat okulların tatil olduğu iller...

    takvim.com.tr
    Tatil haberleri peş peşe geldi!

    Soğuk hava ve kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışıya beraber tatil haberleri de peş peşe geldi.

    İşte 10 Şubat okulların tatil olduğu iller...

    NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
    Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

    Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    KONYA VE KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
    Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

        Konya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Halkapınar, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Doğanhisar, Ilgın, Hüyük, Altınekin, Çeltik, Derbent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

        Karaman'da da merkez ve merkeze bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime de ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılacak.

        ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ, ORTA VE YAPRAKLI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
        Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

        Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

        Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.
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        Haberler Yaşam Tatil haberleri peş peşe geldi! O illerde eğitime kar engeli... 10 Şubat okulların tatil olduğu iller
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