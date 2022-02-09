Tatil haberleri peş peşe geldi! O illerde eğitime kar engeli... 10 Şubat okulların tatil olduğu iller

Soğuk hava ve kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışıya beraber tatil haberleri de peş peşe geldi.
İşte 10 Şubat okulların tatil olduğu iller...
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KONYA VE KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.