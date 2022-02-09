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    • 10.02.2022 16:56
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    14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı hediye önerileri! Sevgililer Günü hediyesi ne alınır 2022?

    Sevgililer Günü hediyesi ne alınır 2022? 14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı hediye önerileri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl dünya genelinde kutlanan bu özel gün için sayılı zaman kaldı ve şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Bu planlar arasında en önemlisi 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri yer alıyor ve nasıl bir seçim yapacağına karar veremeyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte öneriler...

    takvim.com.tr
    14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı hediye önerileri!

    Tüm dünyada her yıl kutlanan 14 Şubat için az bir zaman kala Sevgililer Günü hediyesi ne alınır 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak ve sevdiğini mutlu etmek isteyen çiftler ne hediye alacaklarını şimdiden düşünmeye başladı ve internet üzerinden hediye önerilerini yoğun bir şekilde inceliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı, unutulamayacak hediye önerileri haberimizde yer alıyor, içinden en beğendiklerinizi yapabilirsiniz.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ 2022

    Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

    Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.

    Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

    İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

    Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

    O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.

        Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.

        Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kâğıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.

        Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin

        Bu özel günün keyfini evde çıkarmak istiyorsanız, yemeğin ardından en sevdiği oyunları hazırlayıp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunları, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eğlencenin ardından da kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı kurabiyeler eşliğinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanıt vermeyin.

        Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkânsız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.

        Büyük bir kartondan kalp şekli yapın ve üzerine bir aşk sözcüğü yazın. Sonra bu kartonu dilediğiniz kadar küçük parçalara bölüp şık bir kutunun içinde ona armağan edin. Ardından bu parçaları birleştirerek puzzle yapmasını isteyin.

        Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.

        Müzikle aranız iyiyse, ona aşkınızı anlatan bir şarkı yapmaya ne dersiniz? Tabii şarkıyı da kendiniz söylemek kaydıyla. Ona keyif hediye edin Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını ve yorulduğunu düşünüyorsanız, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz.

        Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.

        İster çalıştığı işyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceğiniz tek bir kırmızı gül kalbini ısıtacaktır.

        Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona oradan aşkınızı ilan edin.

        İş yerindeki çekmecesine, odasının duvarlarına, sandalyesine veya dolaplarının üzerine sevgi mesajları ve küçük sürpriz hediyeler yerleştirin.

        Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayın ve sahneye şık bir sofra kurun. Perde açıldığında ve garson sizi sahneye davet ettiğinde tüm salonu romantizm kaplayacaktır.

        Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

        Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aşk ilanları yayınlanıyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aşkınızı herkese duyurabilirsiniz.

        Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine kremşanti ile 'seni seviyorum' yazın.

        Eğer gerçekten romantizm rüzgârları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kâğıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.

        Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.

        Arabasına çiçekler, çikolatalar ve aşk sözcüklerinin bulunduğu minik notlar yerleştirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.

        Eğer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ışığında yapacağınız romantik bir gezi hoş bir sürpriz olabilir.

        Nasıl tanıştığınızı ve onu ne kadar çok sevdiğinizi satırlara döküp bunu küçük bir kitapçık olarak bastırabilirsiniz.
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        Haberler Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı hediye önerileri! Sevgililer Günü hediyesi ne alınır 2022?
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