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    • Yaşam
    • 08.02.2022 10:04
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    • 08.02.2022 10:04
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    Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

    Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan sürücü C.K. ile S.M.K. ve V.T. hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.M.K. ve V.T. taburcu edilirken C.K.'nin tedavisine devam ediliyor.

    C.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı
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