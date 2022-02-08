Trabzon'da Robinson Nine olarak bilinen 88 yaşındaki Fadime Kayacı'nın belgeseli 8 uluslararası ödül kazandı





KEDİM VE KÖPEĞİM VAR

Cesur yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen 88 yaşındaki Fadime Kayacı'nın, hayatı belgesele de konu oldu. Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı belgesel, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya'daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü. Kayacı, "Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Belgeselin çekildiği zaman ineğim de vardı. Şimdi sadece kedim ve köpeklerim var. Ödüller beni çok gururlandırdı" dedi.

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