Trabzon'da Robinson Nine olarak bilinen 88 yaşındaki Fadime Kayacı'nın belgeseli 8 uluslararası ödül kazandı

1984 yılında Fadime Kayacı'nın yanına gidenyeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Trabzon Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaşayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına rağmen köyüne dönmedi.
KEDİM VE KÖPEĞİM VAR
Cesur yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen 88 yaşındaki Fadime Kayacı'nın, hayatı belgesele de konu oldu. Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı belgesel, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya'daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü. Kayacı, "Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Belgeselin çekildiği zaman ineğim de vardı. Şimdi sadece kedim ve köpeklerim var. Ödüller beni çok gururlandırdı" dedi.