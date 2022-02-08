Down sendromlu gençlerden Erdoğan çiftine dua: Çok geçmiş olsun





Tebessüm Kahvesi'nin çalışanlarından Emrah Kuru, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a selamlarımız olsun. Çok geçmiş olsun diyoruz." dedi. Erdoğan'ı çay içmeye davet eden Kuru, "Aileniz geldi. Sizleri de Tebessüm Kahvesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Sevecen ve sempatik tavırlarıyla yüzleri güldüren down sendromlu gençler, hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.