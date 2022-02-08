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    • Yaşam
    • 08.02.2022 12:08
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    • 08.02.2022 12:12
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    Geyik muhabbeti! Köpeklerin yaraladığı karacayı kurtarıp evinde bakıyor

    Bartın'da Sami Erdoğan, köpeklerin saldırdığı karacayı kurtarıp, sırtında getirdiği evinde yaralarını temizleyerek, veteriner merkezinde tedavisini sağladı.

    DHA
    Geyik muhabbeti

    Olay, dün Turan köyünde meydana geldi.

    Dere kenarına giden Sami Erdoğan, karacanın, köpeklerin saldırısına uğradığını gördü.

    Köpeklerden kurtardığı yaralı karacayı sırtına alan Erdoğan, evine götürdü.

        Karacanın bacağındaki yarayı temizleyen Erdoğan, sebzelerle besleyip, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine durumu bildirdi.

        Gelen ekipler, karacayı aldıktan sonra götürdükleri veteriner merkezinde tedavi ettirdi.

        Tedavisinin ardından 3 yaşındaki karaca, doğaya bırakıldı.

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        Haberler Yaşam Geyik muhabbeti! Köpeklerin yaraladığı karacayı kurtarıp evinde bakıyor
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