Geyik muhabbeti! Köpeklerin yaraladığı karacayı kurtarıp evinde bakıyor

Olay, dün Turan köyünde meydana geldi.
Dere kenarına giden Sami Erdoğan, karacanın, köpeklerin saldırısına uğradığını gördü.
Köpeklerden kurtardığı yaralı karacayı sırtına alan Erdoğan, evine götürdü.
Olay, dün Turan köyünde meydana geldi.
Dere kenarına giden Sami Erdoğan, karacanın, köpeklerin saldırısına uğradığını gördü.
Köpeklerden kurtardığı yaralı karacayı sırtına alan Erdoğan, evine götürdü.
Karacanın bacağındaki yarayı temizleyen Erdoğan, sebzelerle besleyip, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine durumu bildirdi.
Gelen ekipler, karacayı aldıktan sonra götürdükleri veteriner merkezinde tedavi ettirdi.