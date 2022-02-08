Japon turistlerin tur minibüsü alev alev yandı

Manavgat'ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı.
Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi.
Manavgat'ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı.
Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi.
Yangın nedeniyle minibüs, kullanılamaz hale geldi.